Piqué non ha dubbi: "La Francia sarà la squadra da battere al Mondiale 2026"

Gerard Piqué torna a parlare di calcio giocato e lo fa con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto. Ospite al Rothen Show, l’ex difensore di Barcellona e Spagna si è soffermato sulla Kings League e, soprattutto, sulla Coppa del Mondo 2026, che si disputerà negli Stati Uniti. Alla domanda sui favoriti, il 38enne non ha avuto dubbi: la Francia è la squadra da battere.

"Se guardiamo ogni giocatore individualmente, la Francia è la squadra più talentuosa del Mondiale", ha dichiarato Piqué, ricordando come i Bleus abbiano raggiunto le ultime due finali, vincendo nel 2018 e sfiorando il bis nel 2022. "Sulla carta sono la migliore squadra".

Ma l’ex centrale non si è fermato all’analisi tecnica, sottolineando come nel calcio il talento da solo non basti: "Abbiamo visto molte volte che i grandi nomi non garantiscono la vittoria. Serve costruire un gruppo in cui i giocatori abbiano connessione, si capiscano in campo e lavorino bene tatticamente, sia in difesa che in attacco".

Per Piqué, proprio questa imprevedibilità rende il calcio unico: "Anche se sei il favorito, qualsiasi squadra può batterti. Lo scopriremo la prossima estate".