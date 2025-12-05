Arsenal, Merino convince da falso 9 e Arteta lo conferma anche al completo. Ma Gyokeres?

L’emergenza offensiva dell’Arsenal ha portato Mikel Arteta a una soluzione tanto insolita quanto efficace: Mikel Merino attaccante. Il nazionale spagnolo, adattato nel ruolo a causa degli infortuni di Havertz, Gyokeres e Gabriel Jesus, ha risposto con numeri da protagonista assoluto. Nelle ultime quattro gare di Premier League ha firmato due gol e tre assist, diventando uno dei punti fermi della manovra offensiva dei Gunners.

In totale il 29enne ha già realizzato cinque reti stagionali in tutte le competizioni, confermando la sua importanza dopo due anni ricchi di momenti chiave: dalla rete al Real Madrid agli assist pesanti contro Tottenham e Sunderland. Un impatto continuo che ha convinto Arteta ad aprire a un suo impiego stabile nel reparto avanzato. "Visto come sta giocando e l’impatto che sta avendo sulla squadra, si è guadagnato il diritto di essere preso in considerazione per quella posizione", ha dichiarato il tecnico spagnolo, non escludendo che Merino possa restare nel tridente anche quando tutti gli attaccanti torneranno disponibili.



Arteta ha inoltre spiegato come la versatilità di Merino possa integrarsi con altri profili offensivi: "Sì, può giocare con Havertz, con Viktor (Gyokeres) o con Gabi Jesus. Sono scenari che avevamo preparato in estate, ma che non abbiamo ancora potuto sfruttare". Il successo di Merino da centravanti ricorda da vicino la trasformazione di Havertz, passato da ala a riferimento offensivo. L’Arsenal, ora, potrebbe trovarsi con un’arma tattica in più proprio grazie a un’intuizione nata dall’emergenza.