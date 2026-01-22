Ufficiale Due difensori infortunati, l'Augusta si rinforza: dall'Hoffenheim arriva Chaves

L'Augusta rinforza la propria difesa con l’arrivo di Arthur Chaves, centrocampista difensivo che arrivo in prestito dall'Hoffenheim fino a fine stagione, con opzione per il riscatto in estate. Entrambi i club hanno deciso di non rivelare ulteriori dettagli economici dell’accordo.

Chaves, 24 anni, nato in Brasile ma con radici tedesche da parte di madre, era arrivato in Bundesliga nell’agosto 2024 dal club portoghese Académico Viseu. Con l’Hoffenheim ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, inclusi sei match in Europa League, segnando due reti. Alto 1,85 m, il difensore ha anche vestito la maglia del Brasile U23 per sei volte, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi Panamericani 2023.

"Con le assenze per infortunio di Chrislain Matsima e Jeffrey Gouweleeuw, volevamo rafforzare le opzioni difensive", ha spiegato il direttore sportivo del FCA, Benni Weber. "Arthur Chaves è un difensore forte e combattivo, perfettamente adatto al nostro progetto. Può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa, conosce bene la Bundesliga e può darci subito un contributo". Entusiasta della nuova avventura, Chaves ha dichiarato: "Sono molto motivato dalla sfida. Voglio integrarmi rapidamente nella squadra, assumermi responsabilità dentro e fuori dal campo e contribuire a rendere positiva la seconda parte di stagione". Il difensore brasiliano indosserà la maglia numero 34.