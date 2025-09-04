Ufficiale Ianis Hagi torna in Turchia: l'ex viola lascia i Rangers e firma con l'Alanyaspor

Colpo di mercato per l'Alanyaspor, che ha ufficializzato l’ingaggio del nazionale rumeno Ianis Hagi con un contratto biennale. Reduce dall’esperienza in Scozia con i Rangers, il fantasista classe 1998 è stato accompagnato da papà Gheorghe, leggenda del calcio mondiale e icona assoluta anche in Turchia.

Durante la presentazione, il presidente Hasan Çavuşoğlu ha espresso tutta la soddisfazione della società: "Avevamo annunciato che il mercato non era chiuso e oggi portiamo a termine un’operazione importante. Hagi è un calciatore duttile, capace di giocare su entrambe le fasce e in diverse zone del campo. Siamo convinti che darà un grande contributo e riponiamo in lui grandi speranze. Oltre tutto, porta un nome che evoca emozioni fortissime in Turchia. Diamo il benvenuto sia a lui che a suo padre".

Visibilmente emozionato, Ianis Hagi ha definito l’approdo ad Alanya "un ritorno a casa": "Sono felice di tornare nel Paese dove sono nato, è un momento speciale per la mia carriera. Ho grande fiducia in me stesso e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni per rappresentare al meglio questo club. Ringrazio tutti per la fiducia". Il nuovo acquisto dell’Alanyaspor non ha nascosto la consapevolezza delle sfide che lo attendono: "La Süper Lig è uno dei campionati più difficili al mondo, con squadre di altissimo livello. So di avere una grande responsabilità nel rappresentare la mia famiglia, il mio cognome e questo club. Sono pronto a dare tutto".