Dugarry attacca (ancora) De Zerbi: "Sopravvalutato. Con lui i giocatori peggiorano"

Non poteva mancare l'attacco di Christophe Dugarry nei confronti di Roberto De Zerbi. L'ex attaccante del Milan, notoriamente detrattore del tecnico dell'OM, si è così espresso dopo la figuraccia rimediata dal Marsiglia nel Classique contro il Paris Saint-Germain (5-0). Dietro la lavagna anche i giocatori, su tutti Leonardo Balerdi, peggiore in campo nella notte del Parco dei Principi, tanto da rimediare un 2 in pagella sui quotidiani francesi:

"Come può Balerdi indossare ancora la fascia di capitano ed essere titolare? De Zerbi è un allenatore sopravvalutato, e così i suoi giocatori! Stai annegando i tuoi giocatori. Con te, diventano ancora peggio".