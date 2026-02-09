Dieci gol subiti nelle ultime 3 trasferte: il Marsiglia lontano dal Velodrome è un colabrodo

L’Olympique Marsiglia ha confermato ancora una volta tutte le proprie difficoltà lontano dal Vélodrome, crollando ieri sera al Parco dei Principi contro un Paris Saint-Germain nettamente superiore. Nel Classique valido per la 21ª giornata di Ligue 1, i biancazzurri non sono mai riusciti a reggere l’urto dell’intensità parigina, venendo travolti in una partita a senso unico.

In grande affanno sul piano difensivo e incapace di opporre una reale resistenza, l’OM ha incassato una sconfitta pesante per 5-0 che certifica il momento complicato della squadra, soprattutto in trasferta. Il PSG ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, sfruttando le lacune ospiti e chiudendo il match senza mai essere messo in difficoltà. Il dato che emerge dopo questa ennesima battuta d’arresto è allarmante: nelle ultime tre trasferte ufficiali, il Marsiglia ha subito dieci gol complessivi. Un numero che fotografa con chiarezza la fragilità strutturale della squadra lontano dalle mura amiche e che alimenta le perplessità sul rendimento esterno degli uomini di Roberto De Zerbi.

Con un calendario ancora fitto di impegni e la lotta per le posizioni europee tutt’altro che chiusa, l’OM è chiamato a una reazione immediata. Servirà ritrovare solidità e continuità, soprattutto fuori casa, per evitare che queste difficoltà compromettano definitivamente gli obiettivi stagionali.