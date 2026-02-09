La Saudi Pro League vuole aggiungere un'altra stella alla sua collezione: occhi su Kane

L'Arabia Saudita chiama Harry Kane. Secondo quanto riporta il Kicker un club della Saudi Pro League è pronto a fare un'offerta irrinunciabile per il centravanti del Bayern Monaco, in questa stagione già autore di 38 reti in 33 partite, considerando tutte le competizioni.

Arrivato in Baviera nel 2023, Kane è legato al club da un contratto fino al 2027 e nel quale vi sarebbe una clausola rescissoria che oscilla tra i 60 e i 70 milioni che gli permetterebbe l'uscita anticipata. Stando a quanto informa il media tedesco, il Bayern ha già avviato i primi colloqui con l'entourage del giocatore, 32 anni, per prolungare l'accordo.