Il Giappone si adeguerà al calendario europeo. E sono stati aboliti i pareggi

È iniziato il campionato giapponese, che questa stagione avrà con sé delle novità. La J1 100 Year Vision League avrà una stagione più breve, di transizione, in vista del nuovo calendario che sarà così allineato ai principali tornei europei.

Torneo partito il 6 febbraio e che si giocherà il 7 giugno, le 20 partecipanti sono state suddivise in due gironi da 10: da una parte le squadre della Greater Tokyo Area, dall'altra le squadre al di fuori della capitale e dell'area metropolitana circostante. Partite di andata e ritorno e abolizione dei pareggi: in caso di segno X al 90' si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincitrice uscirà fuori dallo scontro diretto tra le due squadre vincitrici dei rispettivi gruppi. Un torneo simile si svolgerà contemporaneamente anche per la seconda e terza divisione.