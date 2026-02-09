Turchia, il Fenerbahçe resta sulla scia del Galatasaray. Doppietta Akrurkoglu
Si è completato in serata il 21° turno di Super Lig turca con il successo del Fenerbahçe per 3-1 contro il Genclerbirligi. Protagonista Kerem Akturkoglu, autore di una doppietta. A segno anche Talisca su rigore.
Karagumruk - Antalyaspor 1-0
Samsunspor - Trabzonspor 0-3
Eyupspor - Basaksehir 1-2
Rizespor - Galatasaray 0-3
Konyaspor - Goztepe 0-0
Besiktas - Alanyaspor 2-2
Kayserispor - Kocaelispor 1-2
Gaziantep - Kasimpasa 2-1
Fenerbahçe - Genclerbirligi 3-1
CLASSIFICA
1. Galatasaray 52
2. Fenerbahce 49
3. Trabzonspor 45
4. Goztepe 40
5. Besiktas 37
6. Basaksehir 33
7. Samsunspor 30
8. Gaziantep 28
9. Kocaelispor 27
10. Alanyaspor 23
11. Genclerbirligi 22
12. Konyaspor 20
13. Rizespor 20
14. Antalyaspor 20
15. Eyupspor 18
16. Kasimpasa 16
17. Kayserispor 15
18. Karagumruk 12
MARCATORI
15 reti: Shomurodov (Basaksehir) e Onuachu (Trabzonspor)
12 reti: Talisca (Fenerbahçe)
10 reti: Icardi (Galatasaray)