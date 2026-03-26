Endrick non pensa al futuro: "Concentrato sul Lione, penso a migliorare ogni giorno"

L’attaccante Endrick ha parlato apertamente del proprio futuro alla vigilia dell’amichevole tra Brasile e Francia negli Stati Uniti. Il giovane talento, attualmente in prestito all’Olympique Lione di Fonseca, ha chiarito di non aver ancora discusso del suo destino con il Real Madrid, club proprietario del cartellino.

Arrivato a Madrid con Carlo Ancelotti in panchina, Endrick ha ritrovato il tecnico con la nazionale brasiliana. Il suo percorso in Ligue 1 è iniziato in modo promettente, anche se nelle ultime settimane il rendimento della squadra è calato sensibilmente, con una lunga serie senza vittorie. A livello personale, il bottino recente è stato modesto: un solo gol e qualche assist, attirando anche alcune critiche.

Nonostante le voci sul ritorno in Spagna, il classe 2006 resta focalizzato sul presente: "Non abbiamo ancora parlato. Sono concentrato sul Lione", ha dichiarato al quotidiano AS. "Sosterrò il Real Madrid in Champions League, ma ora sono totalmente impegnato". Il giocatore ha poi ribadito l’importanza di vivere il momento: "Il mio futuro è la prossima partita, il prossimo avversario. Devo pensare a migliorare ogni giorno in allenamento e in campo". Parallelamente, Endrick è chiamato a guadagnarsi spazio anche con il Brasile, dove la concorrenza è elevata in vista del Mondiale 2026. Prima di pensare al ritorno a Madrid, però, dovrà chiudere al meglio la sua esperienza a Lione, cercando di ritrovare brillantezza e continuità per presentarsi in Spagna con credenziali ancora più solide.