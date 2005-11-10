Eintracht, nessun caso Koch dopo il disastro col Lipsia: "Affronterò le responsabilità"

La batosta per 6-0 contro il Lipsia ha lasciato strascichi pesanti in casa Eintracht. Tra i principali bersagli delle critiche dell'allenatore Adi Hutter c'è stato Robin Koch, sostituito durante l'intervallo dopo una prima frazione di gioco negativa.

Il tecnico austriaco aveva definito la prestazione della difesa "non all'altezza della Bundesliga", puntando in particolare il dito contro il centrale tedesco, considerato uno dei leader della squadra: "L'ho sollevato dall'incarico, gli ho fatto un favore", aveva dichiarato Hutter dopo la partita. "Da un leader e da un capitano mi aspetto qualcosa di diverso. Se subisci 16 gol e sei il riferimento della difesa, a un certo punto devo anche mandare un segnale. Non mi è piaciuto per niente. Mi aspetto di più da Robin", aveva aggiunto l'allenatore.

Koch accetta la responsabilità

Il difensore, però, non si è sottratto alle proprie responsabilità e ha scelto di rispondere con atteggiamento positivo: "Sono il capitano e il mio compito è quello di analizzare questa sconfitta insieme alla squadra, lasciarcela alle spalle e riportare il gruppo sulla strada giusta", ha dichiarato Koch. Il centrale ha poi promesso massimo impegno per il futuro: "Affronterò questa responsabilità e le sfide delle prossime settimane con piena convinzione e dando tutto quello che ho".