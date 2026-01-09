Guardiola spiega l'arrivo di Semenyo: "Può giocare ovunque nel tridente e conosce la Premier"

Il Manchester City ha ufficializzato questa mattina l’ingaggio di Antoine Semenyo, nuovo rinforzo offensivo arrivato dal Bournemouth per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. L’attaccante ghanese, 26 anni, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo che lo legherà all’Etihad Stadium fino al 2031. Reduce da una prima parte di stagione molto positiva - 10 gol e 3 assist in 21 presenze - Semenyo rappresenta un innesto di qualità e potenza per l’attacco di Pep Guardiola.

L’operazione, però, ha subito acceso il dibattito. Non tanto per il valore del giocatore, quanto per il suo profilo: Semenyo è infatti un esterno offensivo, ruolo già abbondantemente coperto in casa City. Con Haaland come riferimento centrale e una batteria di ali composta da Foden, Doku, Savinho, Bobb e dal neoarrivato Cherki, in molti si sono chiesti perché il club abbia scelto un altro giocatore di fascia invece di un vero vice-Haaland. Alla vigilia della sfida di FA Cup contro l’Exeter, Guardiola ha fatto chiarezza in conferenza stampa. L’allenatore catalano ha confermato che Semenyo sarà convocato, senza sbilanciarsi su un eventuale debutto da titolare, e ha spiegato le ragioni della scelta. "È un giocatore che seguiamo da anni. Può giocare a destra, a sinistra e anche da centravanti grazie alla sua velocità. Usa entrambi i piedi in modo eccezionale e conosce perfettamente la Premier League", ha sottolineato.

Guardiola ha poi insistito sulla visione a lungo termine dell’operazione: Semenyo arriva nel pieno della maturità calcistica e non per un impatto immediato di poche partite, ma per diventare una risorsa stabile nelle prossime stagioni. "Le sue migliori annate devono ancora arrivare", ha concluso Pep, certo che il gruppo lo aiuterà a integrarsi rapidamente.