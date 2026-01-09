Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guardiola spiega l'arrivo di Semenyo: "Può giocare ovunque nel tridente e conosce la Premier"

Guardiola spiega l'arrivo di Semenyo: "Può giocare ovunque nel tridente e conosce la Premier"
Oggi alle 15:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Manchester City ha ufficializzato questa mattina l’ingaggio di Antoine Semenyo, nuovo rinforzo offensivo arrivato dal Bournemouth per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. L’attaccante ghanese, 26 anni, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo che lo legherà all’Etihad Stadium fino al 2031. Reduce da una prima parte di stagione molto positiva - 10 gol e 3 assist in 21 presenze - Semenyo rappresenta un innesto di qualità e potenza per l’attacco di Pep Guardiola.

L’operazione, però, ha subito acceso il dibattito. Non tanto per il valore del giocatore, quanto per il suo profilo: Semenyo è infatti un esterno offensivo, ruolo già abbondantemente coperto in casa City. Con Haaland come riferimento centrale e una batteria di ali composta da Foden, Doku, Savinho, Bobb e dal neoarrivato Cherki, in molti si sono chiesti perché il club abbia scelto un altro giocatore di fascia invece di un vero vice-Haaland. Alla vigilia della sfida di FA Cup contro l’Exeter, Guardiola ha fatto chiarezza in conferenza stampa. L’allenatore catalano ha confermato che Semenyo sarà convocato, senza sbilanciarsi su un eventuale debutto da titolare, e ha spiegato le ragioni della scelta. "È un giocatore che seguiamo da anni. Può giocare a destra, a sinistra e anche da centravanti grazie alla sua velocità. Usa entrambi i piedi in modo eccezionale e conosce perfettamente la Premier League", ha sottolineato.

Guardiola ha poi insistito sulla visione a lungo termine dell’operazione: Semenyo arriva nel pieno della maturità calcistica e non per un impatto immediato di poche partite, ma per diventare una risorsa stabile nelle prossime stagioni. "Le sue migliori annate devono ancora arrivare", ha concluso Pep, certo che il gruppo lo aiuterà a integrarsi rapidamente.

Articoli correlati
Rivoluzione Manchester City, quasi 500 milioni spesi negli ultimi 12 mesi. E nessun... Rivoluzione Manchester City, quasi 500 milioni spesi negli ultimi 12 mesi. E nessun titolo
Semenyo nuovo n° 42 del City: "Sono al posto giusto nel momento perfetto della carriera"... Semenyo nuovo n° 42 del City: "Sono al posto giusto nel momento perfetto della carriera"
Manchester City, ecco il colpo dell'inverno: dal Bournemouth arriva Antoine Semenyo... Manchester City, ecco il colpo dell'inverno: dal Bournemouth arriva Antoine Semenyo
Altre notizie Calcio estero
Il portiere di Montella torna al Fenerbahçe dopo 10 anni. Gunok: "Sarà il mio ultimo... UfficialeIl portiere di Montella torna al Fenerbahçe dopo 10 anni. Gunok: "Sarà il mio ultimo contratto"
Domani esordio per Rosenior al Chelsea: "Qui c'è pressione dal primo giorno" Domani esordio per Rosenior al Chelsea: "Qui c'è pressione dal primo giorno"
Coppa d'Africa, al via i quarti i finale: le formazioni ufficiali di Mali-Senegal.... Coppa d'Africa, al via i quarti i finale: le formazioni ufficiali di Mali-Senegal. C'è Coulibaly
L'Arsenal blinda un suo gioiello: accordo per il prolungamento di contratto di Saka... L'Arsenal blinda un suo gioiello: accordo per il prolungamento di contratto di Saka
Barcellona, mistero ter Stegen: torna a Gedda dopo un controllo al ginocchio a Barcellona... Barcellona, mistero ter Stegen: torna a Gedda dopo un controllo al ginocchio a Barcellona
Guardiola spiega l'arrivo di Semenyo: "Può giocare ovunque nel tridente e conosce... Guardiola spiega l'arrivo di Semenyo: "Può giocare ovunque nel tridente e conosce la Premier"
Il Governo della RD Congo omaggia il tifoso "statua" con una Jeep. E sarà alla finale... Il Governo della RD Congo omaggia il tifoso "statua" con una Jeep. E sarà alla finale
Dopo il battibecco in campo, Vinicius provoca Simeone sui social: "Hai perso di nuovo"... Dopo il battibecco in campo, Vinicius provoca Simeone sui social: "Hai perso di nuovo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
3 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
4 Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa
5 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
Immagine top news n.1 Napoli, il ds Manna tuona: "In questo momento il VAR sta penalizzando gli arbitri"
Immagine top news n.2 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Immagine top news n.3 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.5 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.6 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Immagine news Serie A n.2 Garbo: "Inter-Napoli, se vincono i nerazzurri il discorso Scudetto è quasi chiuso"
Immagine news Altre Notizie n.3 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Yellu saluta: il centrocampista in prestito all'Arouca
Immagine news Serie A n.2 Milan, Fullgruk: "Mi ha spaventato l'energia del gruppo. Tridente? Non lo dico a voi"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Lotito racconta: "Anche Milinkovic-Savic era uno sconosciuto, poi rifiutai 140 milioni"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Aboukhlal non è mai stato sul mercato. Ora c'è una prospettiva diversa"
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 20ª giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Bari, i convocati di mister Vivarini: prima chiamata per Cistana, De Pieri e Stabile
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Per certi aspetti, il Cesena ci assomiglia. Sarà una bella, cerchiamo risposte"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj. La formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Venezia, i convocati di Stroppa: rimane out Franjic. E si ferma Bjarkason
Immagine news Serie B n.5 Entella, Chiappella: "Ripartiamo come chiuso, affrontando una candidata alla promozione"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "La prima dell'anno può riservare sorprese. Mercato? Qualcosa serve"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano si rinforza in attacco. In prestito con opzione dal Cittadella arriva Egharevba
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, si accende il mercato per Cerretelli: il centrocampista piace a Gubbio e Livorno
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, arriva l'attaccante Lonardo dall'Atalanta Under 23
Immagine news Serie C n.4 Picerno, c'è il rinnovo col portiere Marcone: ha firmato per un'altra stagione
Immagine news Serie C n.5 Crotone, arriva l'esterno offensivo Energe. Arriva a titolo definitivo dal Picerno
Immagine news Serie C n.6 Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)