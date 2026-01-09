Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo il battibecco in campo, Vinicius provoca Simeone sui social: "Hai perso di nuovo"

Dopo il battibecco in campo, Vinicius provoca Simeone sui social: "Hai perso di nuovo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:56Calcio estero
Michele Pavese

La semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atletico ha avuto momenti molto tesi, con Diego Simeone e Vinicius Junior protagonisti di uno scontro verbale che ha infiammato il derby oltre il risultato finale. Il successo dei Blancos per 2-1, maturato sul campo, è passato quasi in secondo piano rispetto all'episodio incriminato

Come spesso accade nelle sfide tra le due squadre della capitale, il clima è stato elettrico sin dai primi minuti. Secondo la stampa spagnola, Vinicius avrebbe acceso la miccia durante le proteste dell’Atletico per un presunto fallo di mano di Rüdiger. Rivolgendosi direttamente alla panchina rojiblanca, l’esterno brasiliano avrebbe ironizzato sulla concessione di un rigore, provocando la reazione immediata di Simeone. L’allenatore argentino avrebbe inizialmente invitato Vinicius a pensare alla partita, ma il numero 7 del Real avrebbe insistito con nuove provocazioni. A quel punto, "El Cholo" avrebbe risposto con parole ben più dure, tirando in ballo addirittura Florentino Pérez e suggerendo che il presidente del Real avrebbe potuto "mandarlo via", accompagnando il tutto con gesti e sguardi eloquenti verso gli spalti.

Nel post-partita, Simeone ha provato a minimizzare, rifugiandosi nel classico "quello che succede in campo resta in campo", negando di ricordare esattamente quanto accaduto. Una versione che non ha convinto Xabi Alonso, visibilmente infastidito dal comportamento del collega. Il tecnico madridista ha parlato di mancanza di fair play, sottolineando come esistano limiti da non superare, anche nelle partite più tese. Vinicius, dal canto suo, non ha lasciato cadere la questione. A distanza di poche ore, sui social ha voluto mettere il punto finale alla vicenda, commentando un video dello scontro con una frecciata velenosa: "Hai perso un’altra partita a eliminazione diretta". Il derby continua ben oltre il novantesimo.

