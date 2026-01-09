Club Nacional, con il 44enne Santa Cruz si allena un 13enne: è l'astro nascente Galeano

A soli 13 anni sta già bruciando le tappe e facendo parlare tutto il calcio sudamericano. Il Club Nacional del Paraguay ha deciso di promuovere in prima squadra Santiago Benjamín Galeano, giovanissimo attaccante che sta svolgendo la preparazione estiva insieme ai professionisti, vivendo un’esperienza che il club stesso ha definito "indimenticabile".

La notizia è stata annunciata sui social con una frase semplice ma significativa: "Realizzando un sogno". A colpire più di tutto è l’immagine simbolo di questa scelta: Galeano che si allena fianco a fianco con Roque Santa Cruz, autentica leggenda del calcio paraguayano. A 44 anni, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Manchester City è tornato al Nacional per la stagione 2026 e rappresenterà una guida fondamentale nello spogliatoio.

La decisione non è frutto del caso. Il club guaraní sta puntando con forza sul proprio settore giovanile e, sotto la guida dell’allenatore Felipe Giménez, ha scelto di inserire il giovane talento nel gruppo della prima squadra come parte di un percorso di crescita accelerato, non come semplice gesto simbolico. I numeri spiegano bene l’entusiasmo attorno a Galeano. Nell’ultima stagione ha segnato 32 gol in 34 partite nel campionato Under 13, aggiungendo altre 27 reti nella fase finale nella Copa de Oro. Cifre impressionanti che lo hanno consacrato miglior marcatore della categoria e uno dei prospetti più interessanti del Paese.

Il contrasto generazionale tra il tredicenne e Santa Cruz, autore di oltre 277 gol in carriera, è diventato una delle immagini più forti della preparazione estiva. Per Galeano, allenarsi accanto a una leggenda rappresenta l’inizio di un cammino ambizioso. Per il Nacional, è la scommessa su un talento precoce che potrebbe lasciare il segno molto prima del previsto.