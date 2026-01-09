Il Governo della RD Congo omaggia il tifoso "statua" con una Jeep. E sarà alla finale

Diventato una vera icona sugli spalti durante la Coppa d’Africa 2025 in Marocco, il tifoso congolese Michel Kuka, conosciuto da tutti come Lumumba, ha ricevuto un riconoscimento speciale dal governo della Repubblica Democratica del Congo: una Jeep, consegnata come segno di gratitudine per l’impatto simbolico e mediatico avuto durante il torneo.

Nonostante l’eliminazione dei Leopards agli ottavi di finale contro l’Algeria dopo i tempi supplementari (1-0), la figura di Lumumba ha superato il risultato sportivo. Immobile sugli spalti, con uno sguardo solenne e una presenza quasi teatrale, Michel Kuka ha catturato l’attenzione del pubblico africano e internazionale, diventando uno dei volti più riconoscibili della CAN 2025. La sua sorprendente somiglianza con Patrice Emery Lumumba, padre dell’indipendenza congolese, ha contribuito a renderlo un simbolo potente, capace di evocare orgoglio nazionale e identità culturale.

Artista e animatore di professione, Kuka ha raccontato di essere stato travolto dall’entusiasmo popolare: richieste di foto, interviste e video ovunque, al punto da rendere difficile persino uscire dall’hotel. Un’attenzione che, a suo dire, va oltre la persona e diventa messaggio: "Ovunque io vada, è il Congo che viene rappresentato". In lacrime dopo l’eliminazione contro l’Algeria, Lumumba è stato anche oggetto di sfottò bonari, in particolare da parte dell’attaccante algerino Mohammed Amoura, che in seguito si è scusato pubblicamente. La Federazione algerina ha poi omaggiato il tifoso con alcune maglie dei Fennecs, mentre il comitato organizzatore della CAN lo ha invitato alla finale del 18 gennaio.