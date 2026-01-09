Barcellona, mistero ter Stegen: torna a Gedda dopo un controllo al ginocchio a Barcellona

Un nuovo colpo di scena ha caratterizzato la settimana già piuttosto "enigmatica" di Marc-André ter Stegen. Dopo aver rassicurato l’ambiente sulle condizioni del suo ginocchio destro - operato ben tre volte - il portiere tedesco ha sorpreso tutti pubblicando giovedì mattina un video sui social mentre si allenava regolarmente alla Ciutat Esportiva di Sant Joan Despí. Nessun segnale di allarme, anzi. "Tutto bene. Allenamento questa mattina a Barcellona. Sto tornando a Gedda per riunirmi alla squadra", ha scritto su Instagram.

Poco dopo è arrivata anche la conferma ufficiale del club: il capitano blaugrana farà ritorno in Arabia Saudita per stare accanto ai compagni in vista della finale, pur sapendo che non scenderà in campo. Il titolare designato resta infatti Joan García; Ter Stegen, però, potrà comunque sollevare il trofeo in caso di successo del Barcellona: sarebbe il primo titolo stagionale dopo lo storico triplete nazionale conquistato nella scorsa annata.

La vicenda resta comunque singolare. Solo martedì, infatti, il portiere aveva lasciato in anticipo il ritiro di Gedda per rientrare a Barcellona e sottoporre il ginocchio a controlli approfonditi, alimentando le voci su una possibile cessione in prestito al Girona. Ipotesi subito ridimensionata dall’allenatore Hansi Flick, che ha negato qualsiasi richiesta di addio da parte dei suoi giocatori. A chiarire ulteriormente la situazione ci ha pensato Deco. "Ha avvertito una sensazione strana al ginocchio operato e si è spaventato, com’è normale vista la sua storia clinica. Ma ora è tranquillo, non c’è nulla di grave", ha spiegato il direttore sportivo prima della semifinale contro l’Athletic. Nel frattempo, il giovane Kochen era già stato convocato e aggregato al gruppo. Ora, con il rientro di ter Stegen, la spedizione blaugrana ritrova il suo capitano, pronto a vivere da vicino l’eventuale festa finale.