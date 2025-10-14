Ennesimo colpo da sogno in Turchia? Il Fenerbahce prepara l'assalto a Benzema

Campione d’Arabia Saudita e vincitore della Coppa nazionale nella scorsa stagione, Karim Benzema è entrato ufficialmente nell’ultimo anno di contratto con l’Al-Ittihad. L’attaccante francese, 37 anni, non ha ancora rinnovato e non si è espresso sul proprio futuro, aprendo la porta a diverse squadre europee interessate a ingaggiarlo.

Secondo Fotomaç, il Fenerbahçe sta valutando un rinforzo in attacco durante il mercato di gennaio. Il presidente Sadettin Saran ha incontrato l’allenatore Domenico Tedesco per fare il punto sulla squadra, attualmente ottava in Super Lig dopo un avvio deludente. Tedesco avrebbe sottolineato la necessità di avere in rosa un attaccante più decisivo, con Benzema in cima alla lista dei desideri. Gli agenti della leggenda francese sarebbero già stati contattati per sondare il terreno, e in caso di apertura, il club turco lancerebbe l’operazione. Il Fenerbahçe sarebbe pronto a tutto per portare in Turchia il bomber ex Real Madrid, che attualmente percepisce 50 milioni di euro l’anno in Arabia Saudita e sembra essere desideroso di tornare in Europa prima di chiudere la carriera.

Per facilitare il colpo, il club turco potrebbe sacrificare Jhon Durán, che non ha ancora soddisfatto le aspettative dall’arrivo e risulta infortunato dalla fine di agosto. La dirigenza è determinata a tentare il grande colpo Benzema, pur consapevole delle difficoltà legate all’ingaggio e all’età del giocatore.