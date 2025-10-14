Germania, Woltemade: "Non una bella partita, un segno aver segnato con la spalla"

Nick Woltemade ha disputato uno straordinario Europeo Under 21 la scorsa estate, ma ha dovuto aspettare fino a stasera per segnare il suo primo gol con la maglia della Germania. Dopo che la sua rete ha aiutato la Die Nationalmannschaft a vincere a Belfast, l'attaccante del Newcastle United ha espresso tutta la sua gioia in mixed zone: "È stato molto importante per me segnare il mio primo gol in Nazionale oggi" ha dichiarato Woltemade. "Personalmente, finora non sono contento delle mie prestazioni con la Germania. È quasi un segno del destino che abbia segnato con la spalla. Non è stata una bella partita, ma anche queste devi saperle vincere".

Sulla vittoria l'attaccante del Newcastle ha aggiunto: "Abbiamo conquistato i 3 punti, quindi sono felice. Con un'atmosfera così, vincere non è scontato. Lavoriamo molto sui calci piazzati con diverse varianti. Sono contento che oggi abbia funzionato". Al suo club, Woltemade non ha avuto gli stessi problemi. Il 23enne ha infatti già segnato quattro gol nelle prime cinque partite da titolare con i Magpies, nonostante qualche esperto avesse espresso dei dubbi sul suo arrivo.

I risultati di stasera in Europa

Irlanda del Nord - Germania 0-1

31' Woltemade (G)

Slovacchia - Lussemburgo 2-0

55' Obert (S), 72' Schranz (S)