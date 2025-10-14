Germania, Nagelsmann: "Vittoria brutta, ma contano i tre punti. Portiere? Non ricordo errori"

La Germania ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo grazie al gol segnato nel primo tempo da Nick Woltemade in Irlanda del Nord. Al termine della partita, il ct Julian Nagelsmann ha espresso il suo parere sulla gara: "Non è stata sicuramente la nostra migliore partita", ha ammesso il tecnico 38enne. "Lo stadio era difficile da affrontare. Ci sono state molte lotte per il possesso, e questo ha reso difficile anche per l'arbitro notare tutti i piccoli dettagli. Alla fine, un'azione da calcio piazzato ha deciso la partita".

"Ci alleniamo molto sui calci da fermo per via della loro importanza. Tutto sommato, è difficile giocare una bella partita quando la palla è spesso in aria. Devi lottare e andare a cercare i duelli. È stata una vittoria 'brutta', ma la cosa più importante sono i tre punti".

Il caso portiere non toglie il sonno al ct

Oliver Baumann ha trascorso un primo tempo tranquillo, ma ha effettuato alcune buone parate dopo l'intervallo. Nagelsmann ha affrontato il recente dibattito su chi sarà il portiere titolare della Germania ai Mondiali: "Da quando Manu Neuer si è ritirato, non abbiamo perso una partita a causa di un errore del portiere", ha affermato l'ex allenatore del Bayern Monaco. "Lui sta disputando un'ottima stagione al Bayern, ma noi non abbiamo un problema in porta. Questa discussione non aiuta nessuno, né i nostri portieri, né Manu stesso, che è concentrato sul Bayern".