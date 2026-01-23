Ufficiale Eterno Tom Cairney, il capitano del Fulham ha rinnovato fino al 2027

Il Club è lieto di annunciare che Tom Cairney ha firmato un contratto per restare al Fulham per un’ulteriore stagione.

L’accordo porterà il nostro Capitano a disputare la sua dodicesima stagione, rimanendo a Craven Cottage fino all’estate 2027.

Intervenuto ai microfoni di FFCtv, Cairney ha dichiarato:

"Questo è il mio club. È qui che voglio stare. Finché continuerò a giocare, a incidere sulle partite e ad aiutare il Club dentro e fuori dal campo, resterò il più a lungo possibile.

«L’anno scorso avevo detto che volevo restare a lungo, e quest’anno non è diverso. Ho amato stare qui, ho amato giocare qui. È qualcosa di speciale, la mia longevità in questo club e ciò che abbiamo fatto insieme, e che stiamo ancora facendo insieme".