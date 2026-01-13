Ufficiale Faes torna in Francia: il nazionale belga è un nuovo rinforzo del Monaco

Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Wout Faes, difensore centrale belga classe 1998, in prestito dal Leicester City fino al termine della stagione, con opzione di acquisto. Dopo esperienze in Belgio, Paesi Bassi e Inghilterra, Faes torna in Ligue 1, campionato che conosce bene grazie al suo periodo al Reims tra il 2020 e il 2022.

Nato a Mol, Faes muove i primi passi nel calcio nelle giovanili del KVV Rauw Sport Mol e successivamente al Lierse SK, prima di trasferirsi all’Anderlecht, dove firma il primo contratto professionistico nel 2016. L’anno seguente debutta nei Paesi Bassi con l'Heerenveen e nella stagione 2017-2018 gioca 20 partite con l’Excelsior Rotterdam. Dal 2018 al 2020 disputa 64 incontri con il KV Ostende in Belgio, realizzando due gol.

L’estate 2020 segna il passaggio in Francia al Reims, dove diventa un punto fermo della difesa, totalizzando 77 presenze e cinque reti in tutte le competizioni. Dal 2022 veste la maglia del Leicester City, collezionando 65 presenze in Premier League e 58 in Championship, con 5 gol complessivi e 3 assist.

Faes è anche un internazionale belga: dopo aver percorso tutte le categorie giovanili, ha totalizzato 28 presenze con la nazionale maggiore, partecipando a Mondiale 2022 ed Europeo 2024. Ora il difensore indosserà la maglia numero 25 del Monaco, pronto a rafforzare il reparto arretrato della squadra monegasca.