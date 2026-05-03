Farioli vince il titolo con il Porto, arriva il messaggio di Henderson: "Mi piace vederlo"

Giornata indimenticabile quella di ieri, per il Porto e in particolare per Francesco Farioli. Il tecnico ha infatti riportato dopo 4 anni i Dragoes in vetta al Portogallo, conquistando il campionato numero 31 della loro storia. Un momento di orgoglio e riscatto per il mister nato a Barga, che nella scorsa stagione aveva vissuto la delusione di perdere il campionato con l'Ajax nonostante un ampio vantaggio sul PSV a un certo punto della stagione.

Evidentemente, però, non tutto quello che fatto ad Amsterdam è stato negativo. Certamente ha costruito un legame importante con i suoi giocatori e tra questi figura anche Jordan Henderson. Dopo l'ufficialità del titolo, l'ex capitano del Liverpool ha postato una storia su Instagram con la foto di Farioli festante e sotto scritto: "Mi piace vederlo".

Il centrocampista inglese, attualmente al Brentford, sotto la guida di Farioli all'Ajax ha vissuto un'annata da protagonista. Sono 30 le sue apparizioni tra Eredivisie e Coppa d'Olanda, a cui vanno aggiunte le 15 in Europa League.