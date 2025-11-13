Henderson: "Al Brentford ho trovato un gran gruppo. Mondiale? Do il massimo e ci spero"

Il centrocampista inglese Jordan Henderson si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del Brentford. Queste le sue parole, iniziando dai primi giorni nel nuovo club: "All'inizio ero un po' nervoso. Ma è stato ancora più emozionante entrare e iniziare. Se devo essere sincero, non mi piacciono molto i nuovi ambienti e non mi piace il cambiamento. Mi piace mantenere lo stesso ritmo e lo stesso schema, e mantenere le cose il più coerenti possibile. Volevo solo ambientarmi il più velocemente possibile e questo è stato reso facile da tutti nel club".

Perché il Brentford?

"Ho parlato con Phil Giles e Lee Dykes e sono stati molto onesti.È stato un ottimo modo per farsi un'idea positiva del club e della sua dirigenza. Mette in luce il fatto che vogliono migliorare i giovani, ma anche aiutare i giocatori più esperti che stanno arrivando. Pensavano che potessi entrare e aiutare il gruppo, dentro e fuori dal campo, e ho avuto una buona impressione quando ho parlato con lui".

Sul gruppo.

"È un gruppo molto giovane, o forse sono solo io che mi sento vecchio… Voglio provare ad aiutare i giocatori più giovani a migliorare. Voglio dare il buon esempio. Ci sono giocatori davvero bravi qui, e anche alcuni professionisti davvero bravi. Molti ragazzi vanno in palestra prima e dopo l'allenamento e lavorano sodo. Si tratta semplicemente di mettere a frutto tutta l'esperienza che ho maturato nel corso della mia carriera e di cercare di aiutare la squadra il più possibile. Ho imparato molto anche l'anno scorso all'Ajax, dove la cultura e il modo di giocare erano diversi".

Sul Klopp.

"Jürgen è stato quello che ha avuto la maggiore influenza su di me come giocatore. Questo era dovuto alla sua intensità e a ciò che mi chiedeva costantemente. Era così con molti di noi: forse solo uno o due la facevano franca. Ma è per questo che abbiamo avuto così tanto successo sotto la sua guida e abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto".

Sul desiderio di tornare in Nazionale.

"Se gioco, mi mantengo in forma e do il massimo qui, allora spero di avere la possibilità di essere nella squadra per la Coppa del Mondo la prossima estate".