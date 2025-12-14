Henderson, gol ed esultanza per Diogo Jota: "Era un amico. Non lo dimenticheremo mai"

Nel nome di Diogo Jota. È a questo che ha pensato Jordan Henderson, centrocampista del Brentford e soprattutto ex compagno del Liverpool del compianto calciatore portoghese quando ha segnato oggi contro il Leeds nell'1-1 di questa sera in Premier League. Il giocatore inglese di 35 anni ha giocato 77 partite insieme a DJ - morto in un incidente stradale a luglio all’età di 28 anni con suo fratello Andre Silva - e per questo ha voluto rendergli omaggio.

Henderson ha ricreato la celebre esultanza dell’ex attaccante portoghese, sedendosi sul prato del campo e fingendo di giocare ai videogame. Così da festeggiare il suo primo gol in Premier League dal dicembre 2021, ma soprattutto per dedicare un pensiero a Jota. "È stato il suo compleanno di recente", ha detto l'ex Liverpool a Sky Sports UK. "Non lo dimenticheremo mai. Lo ricordiamo sempre e per sempre", ha garantito. Poi ha esteso un pensiero anche ai suoi ex compagni di spogliatoio: "Posso solo immaginare cosa stiano passando i ragazzi del Liverpool. Era un buon amico e, come ho detto, non segno molti gol, quindi ho pensato di dedicarglielo".

L’ex capitano del Liverpool si era lasciato andare in lacrime nel momento in cui si è presentato fuori da Anfield per deporre dei fiori in onore di Jota il giorno dopo la sua morte. E su Instagram ha scritto: "È stato un piacere condividere il campo con te, ma soprattutto un’amicizia". I due hanno giocato insieme anche nella finale di FA Cup del 2022, quando il Liverpool ha battuto il Chelsea ai rigori a Wembley. Henderson ha lasciato il Liverpool per unirsi all'Al-Ettifaq nel luglio 2023, poi all’Ajax nel gennaio 2024, fino all'approdo al Brentford dopo aver rescisso il contratto con i lancieri.