Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Henderson, gol ed esultanza per Diogo Jota: "Era un amico. Non lo dimenticheremo mai"

Henderson, gol ed esultanza per Diogo Jota: "Era un amico. Non lo dimenticheremo mai"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Nel nome di Diogo Jota. È a questo che ha pensato Jordan Henderson, centrocampista del Brentford e soprattutto ex compagno del Liverpool del compianto calciatore portoghese quando ha segnato oggi contro il Leeds nell'1-1 di questa sera in Premier League. Il giocatore inglese di 35 anni ha giocato 77 partite insieme a DJ - morto in un incidente stradale a luglio all’età di 28 anni con suo fratello Andre Silva - e per questo ha voluto rendergli omaggio.

Henderson ha ricreato la celebre esultanza dell’ex attaccante portoghese, sedendosi sul prato del campo e fingendo di giocare ai videogame. Così da festeggiare il suo primo gol in Premier League dal dicembre 2021, ma soprattutto per dedicare un pensiero a Jota. "È stato il suo compleanno di recente", ha detto l'ex Liverpool a Sky Sports UK. "Non lo dimenticheremo mai. Lo ricordiamo sempre e per sempre", ha garantito. Poi ha esteso un pensiero anche ai suoi ex compagni di spogliatoio: "Posso solo immaginare cosa stiano passando i ragazzi del Liverpool. Era un buon amico e, come ho detto, non segno molti gol, quindi ho pensato di dedicarglielo".

L’ex capitano del Liverpool si era lasciato andare in lacrime nel momento in cui si è presentato fuori da Anfield per deporre dei fiori in onore di Jota il giorno dopo la sua morte. E su Instagram ha scritto: "È stato un piacere condividere il campo con te, ma soprattutto un’amicizia". I due hanno giocato insieme anche nella finale di FA Cup del 2022, quando il Liverpool ha battuto il Chelsea ai rigori a Wembley. Henderson ha lasciato il Liverpool per unirsi all'Al-Ettifaq nel luglio 2023, poi all’Ajax nel gennaio 2024, fino all'approdo al Brentford dopo aver rescisso il contratto con i lancieri.

Articoli correlati
Henderson: "Al Brentford ho trovato un gran gruppo. Mondiale? Do il massimo e ci... Henderson: "Al Brentford ho trovato un gran gruppo. Mondiale? Do il massimo e ci spero"
Jordan Henderson si difende: "Non sono una cheerleader! Sono in Nazionale per quello... Jordan Henderson si difende: "Non sono una cheerleader! Sono in Nazionale per quello che faccio"
Jordan Henderson torna in Premier League: ha firmato un biennale con il Brentford... Jordan Henderson torna in Premier League: ha firmato un biennale con il Brentford
Altre notizie Calcio estero
Real, Xabi Alonso può respirare: 2-1 all'Alaves, la decide Rodrygo. Il Barcellona... Real, Xabi Alonso può respirare: 2-1 all'Alaves, la decide Rodrygo. Il Barcellona dista 4 punti
Ligue 1, De Zerbi ride con Grenwood: un gol all'82' e il Monaco cade, il Marsiglia... Ligue 1, De Zerbi ride con Grenwood: un gol all'82' e il Monaco cade, il Marsiglia è di nuovo 3°
Kane scrive la storia al Bayern: 50 gol nel 2025. E la clausola ora spaventa Kompany... Kane scrive la storia al Bayern: 50 gol nel 2025. E la clausola ora spaventa Kompany
Lione, l'era Textor spiegata ai tifosi: "Aumentato i ricavi ogni anno e riportato... Lione, l'era Textor spiegata ai tifosi: "Aumentato i ricavi ogni anno e riportato l'Europa League"
Henderson, gol ed esultanza per Diogo Jota: "Era un amico. Non lo dimenticheremo... Henderson, gol ed esultanza per Diogo Jota: "Era un amico. Non lo dimenticheremo mai"
Tottenham, altro ko in Premier. Frank: "Non vedo perché non mi vada dato altro tempo... Tottenham, altro ko in Premier. Frank: "Non vedo perché non mi vada dato altro tempo qui"
De Zerbi, poi lo Strasburgo. Barco: "Ligue 1 lega dei contadini? Chi lo dice non... De Zerbi, poi lo Strasburgo. Barco: "Ligue 1 lega dei contadini? Chi lo dice non l'ha mai vista"
Werder Brema travolto 4-0: l'uragano Stoccarda è in zona Europa, alle calcagna del... Werder Brema travolto 4-0: l'uragano Stoccarda è in zona Europa, alle calcagna del Bayer
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: ruggito della Juventus, che ora è a -1 dal 4° posto
Immagine top news n.1 Segnali di una Juventus sempre più spallettiana nello scontro diretto per la Champions League
Immagine top news n.2 Vittoria preziosissima per la Juventus, a Bologna finisce 0-1. Decide il gol di Cabal
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini 'spegne' lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Immagine top news n.6 C'è una nuova capolista: l'Inter supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e vola in vetta
Immagine top news n.7 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "Va detto bravi ai ragazzi. Cabal? Deve correggere la sua emozione"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Cabal: "Questi 3 punti ci rimettono in lotta per la vittoria del campionato"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Kelly e il ritorno in campo di Bremer: "Importante averlo di nuovo con noi"
Immagine news Serie A n.4 Bremer, Openda e un Yildiz che giustifica le parole di Chiellini: tanti i segnali positivi per la Juventus
Immagine news Serie A n.5 Serie A, classifica aggiornata: ruggito della Juventus, che ora è a -1 dal 4° posto
Immagine news Serie A n.6 Segnali di una Juventus sempre più spallettiana nello scontro diretto per la Champions League
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone: "Dispiace per il gol annullato, avremmo meritato molto di più "
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Carissoni: "Grande reazione dopo Frosinone, al Menti sentiamo una spinta speciale"
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Frosinone 1-2, le pagelle: Tonin illude dopo 38 secondi, capolavoro di Oyono
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati della serata: successo dell'Arzignano, pari tra Altamura e Cerignola
Immagine news Serie C n.2 Reggiana, Marras: "Serve più maturità, partite così non vanno perse"
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, Colombo: "Derby difficile, ma serve una scossa per tornare a vincere"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, De Giorgio esulta: "Punto che vale più di una vittoria. FVS da migliorare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Arzignano avanti, Altamura e Cerignola in parità
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere