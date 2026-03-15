Finalissima, Argentina furiosa con la UEFA: non vuole passare per responsabile dell'annullamento

L’annullamento della Finalissima tra Argentina e Spagna ha provocato una vera e propria crisi diplomatica nel mondo del calcio. La partita, che avrebbe dovuto opporre i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica, è saltata a causa delle tensioni in Medio Oriente: le operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran hanno reso impossibile garantire la sicurezza per un evento internazionale in Qatar.

A far scattare la reazione argentina, però, non è stata solo la cancellazione, ma soprattutto il modo in cui l’UEFA ha comunicato la decisione. Il comunicato dava l’impressione che la AFA avesse rifiutato tutte le proposte di compromesso, presentando l’Argentina come responsabile del fallimento delle trattative. A Buenos Aires questa lettura è stata percepita come un’umiliazione pubblica, perché la federazione sudamericana aveva richiesto un campo neutro, nel rispetto dell’equità sportiva.

L’AFA e la CONMEBOL hanno subito replicato, spiegando di aver accettato la proposta di giocare in Italia il 27 marzo, con solo una richiesta di spostare la data al 31 marzo, e avevano suggerito persino un rinvio post-Coppa del Mondo per salvaguardare l’equilibrio sportivo. La percezione a Buenos Aires è chiara: l’Argentina sarebbe stata ingiustamente messa sotto accusa per tutelare l’immagine delle istituzioni europee. Un caso che rischia di minare i rapporti tra federazioni... e confederazioni.