Tre punti in trasferta e sorpasso: il Lilla passa a Rennes e ora è quinto in classifica
Sono tre punti di platino, quelli conquistati dal Lilla sul campo del Rennes. I Dogues giocano un'ora di grande calcio e vanno sul 2-0 grazie a Fernandez-Pardo e Haraldsson, prima di subire la rete di Lepaul. Un successo che permette alla squadra di Genesio di portarsi in quinta posizione, scavalcando proprio i bretoni e il Monaco in classifica. Prima sconfitta per Haise sulla panchina dei rossoneri.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza 0-2
Monaco – Brest 2-0
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC 0-0
Le Havre – Lione 0-0
Metz – Tolosa 3-3
Rennes – Lilla 1-2
PSG - Nantes (rinviata per la Champions)
La classifica di Ligue 1
1. PSG 57 (25 partite giocate)
2. Lens 56 (26)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Lilla 44 (26)
6. Monaco 43 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Lorient 37 (26)
9. Strasburgo 37 (26)
10. Brest 36 (26)
11. Tolosa 34 (26)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)
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