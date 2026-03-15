Bruno Fernandes raggiunge i 100 assist con lo United e batte un record di Beckham

Bruno Fernandes ha raggiunto un traguardo storico con la maglia del Manchester United, arrivando a quota 100 assist in tutte le competizioni grazie alla prestazione da protagonista nel 3-1 contro l’Aston Villa. Il centrocampista portoghese ha fornito i passaggi decisivi per la testa di Casemiro e per la conclusione precisa di Matheus Cunha, prima che Benjamin Sesko chiudesse i conti con il terzo gol. Ross Barkley aveva momentaneamente riportato gli ospiti in parità sull'1-1, ma la superiorità offensiva dei Red Devils ha avuto la meglio nel finale.

Con questo traguardo, Fernandes ha anche superato David Beckham, stabilendo il nuovo record di assist in una singola stagione di Premier League con 16 passaggi vincenti nel campionato 2025/26. Dopo la partita, il capitano ha parlato ai microfoni di MUTV con grande orgoglio: "Ovviamente è molto bello - ha detto -. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori, un riferimento assoluto nel modo di crossare e passare la palla. Essere lì, accanto a un nome come Beckham, è qualcosa di speciale".

Bruno ha sottolineato però che il record non cambierà la sua mentalità: "Non è qualcosa che ho mai sognato o pensato di raggiungere, il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra a vincere le partite. Segnare e servire assist fa parte del mio gioco, oggi è andata bene e ci ha permesso di portare a casa i tre punti".

Il portoghese ha concluso guardando al futuro: "Fino alla fine della stagione voglio continuare a dare il massimo, aiutare la squadra e migliorare, sempre con l’obiettivo di ottenere risultati".