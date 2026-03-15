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Nasser Al Khelaifi atterrato a Londra. Si tratterrà fino a mercoledì e vedrà Chelsea-PSG

Nasser Al Khelaifi atterrato a Londra. Si tratterrà fino a mercoledì e vedrà Chelsea-PSG TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:56Calcio estero
Michele Pavese

Nasser Al-Khelaifi è arrivato a Londra questa mattina dopo essere rimasto bloccato a Doha nei giorni scorsi, circostanza che gli aveva impedito di assistere all’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Chelsea.

Il presidente del club francese ha preso parte nella capitale inglese a una riunione organizzata dalla UEFA dedicata alla Finalissima tra Spagna e Argentina, la sfida che avrebbe dovuto mettere di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sud America. Al termine dell’incontro è stato però confermato che la partita, che inizialmente si sarebbe dovuta disputare a Doha, non verrà disputata e che l’edizione prevista è stata ufficialmente annullata per mancato accordo tra le due federazioni e confederazioni.

Dopo l’impegno istituzionale, Al-Khelaïfi dovrebbe rimanere a Londra fino alla sfida di ritorno in programma a Stamford Bridge.

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