Barça straripante con il Siviglia, Flick: "Contento per Gavi. Cancelo? Qualità straordinaria"

Dopo la vittoria per 5-2 contro il Siviglia, Hansi Flick ha analizzato la prestazione del Barcellona in conferenza stampa, evidenziando luci e ombre. "Siamo contenti della vittoria e soprattutto del ritorno di Gavi - ha spiegato l’allenatore - per lui è un passo importante nella giusta direzione. Oggi era il momento giusto per farlo giocare, e ho visto anche in allenamento che ha recuperato bene duelli uno contro uno". Flick ha anche ricordato la decisione di Ronald di affidargli la fascia da capitano, segno dell’atmosfera positiva nello spogliatoio.

Il tecnico ha però sottolineato la necessità di migliorare in alcuni aspetti: "Abbiamo preso due gol nei minuti finali. Ci sono stati giocatori molto positivi come Olmo, Raphinha e Cancelo, ma dobbiamo ancora lavorare". Sul portoghese, arrivato tra qualche dubbio, Flick ha aggiunto: "Aveva bisogno di tempo per adattarsi, non giocava da novembre. Ha qualità tecnica straordinarie, ha segnato un gran gol e provocato i rigori: il suo acquisto si sta rivelando azzeccato".

Tra i punti di forza della giornata, Flick ha citato a gestione dei minuti di Pedri, tornato da due infortuni: "Se0 può giocare 45 minuti, bene, 60 meglio, 90 perfetto. L’importante è procedere passo passo e proteggerlo". L’allenatore ha chiuso con uno sguardo ai prossimi impegni: "Abbiamo cinque gol e tre punti in più, ma contro Newcastle dovremo giocare alla nostra miglior versione. C’è sempre qualcosa da migliorare, e questo è il mio lavoro".