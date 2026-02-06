Flick: "Siamo il Barcellona, puntiamo a vincere tutto. E sì, anche la Champions League"

La serata del 78° Gran Galà di Mundo Deportivo è diventata l’occasione perfetta per ribadire ambizioni e identità del Barcellona targato Hansi Flick. Premiato dopo una prima stagione chiusa con tutti e tre i titoli nazionali, il tecnico tedesco ha approfittato dell’evento per guardare avanti, partendo dalla Supercoppa già messa in bacheca: “Vincere il primo titolo è stato fantastico, soprattutto contro il Real Madrid. Ma alla fine siamo il Barcellona e dobbiamo lottare per tutto. Abbiamo l’opportunità di competere per ogni trofeo ed è questo che vogliamo”.

Nel discorso di Flick c’è spazio anche per la grande ossessione europea, la Champions League: “Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Dobbiamo curare anche le cose più piccole per crescere davvero. È così che si progredisce. E sì, abbiamo la possibilità di vincere la Champions: è un obiettivo molto importante e lavoriamo per questo ogni giorno. Con i tifosi al nostro fianco diventa una combinazione speciale, tutti insieme verso un grande traguardo”.

Il tecnico non nasconde neppure il legame creato con l’ambiente catalano: “Il Barça è molto più di quanto immaginassi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di qualcosa che va oltre una semplice famiglia. Le persone qui sono incredibili, è fantastico vivere tutto questo”.

Nel ringraziare per il premio, Flick lo ha voluto condividere con lo staff: “Ho una squadra di giocatori fantastica, ma anche uno staff straordinario, con tante persone esperte. Questo riconoscimento è anche per loro”. Infine uno sguardo al futuro, tra mercato e sostenibilità, in sintonia con Joan Laporta e Deco: “Abbiamo già una rosa forte. Ogni scelta dovrà essere intelligente, considerando il lato finanziario e umano. Servono bravi giocatori, ma soprattutto brave persone. È questo il Barcellona che vogliamo costruire”.