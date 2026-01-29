Barcellona, Flick: "Felici di essere tra le prime 8. Dominio Premier? Il livello è alto"

Dopo il successo sul Copenaghen che ha assicurato al Barcellona l’accesso agli ottavi di Champions League, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa tracciando un bilancio della prima fase e commentando la prestazione dei suoi: "Siamo felici di essere tra le prime otto. Al di là del risultato, sapevamo di dover migliorare nel secondo tempo. Non abbiamo rivoluzionato nulla, ma ho chiesto ai ragazzi di occupare meglio le posizioni in campo e controllare il gioco".

Flick ha sottolineato il valore del campionato inglese, con ben cinque squadre della Premier League tra le prime otto: "Dimostra il livello elevato di quella competizione. La Liga resta comunque un punto di riferimento, ma il nostro obiettivo era chiaro e l’abbiamo raggiunto". Un pensiero anche per i giovani e i giocatori in ripresa: "Bernal è un talento straordinario, capace di controllare il gioco. Fisicamente deve ancora migliorare dopo un infortunio grave, ma i 45 minuti disputati oggi sono un buon segnale: crescerà partita dopo partita".

Il tecnico ha anche commentato l’assenza tra le prime otto di squadre storiche come PSG, Inter o Real Madrid: "Questa Champions è molto competitiva e il formato influisce, ma noi guardiamo solo al nostro percorso". Infine, elogio a Lamine Yamal, protagonista della gara: "La sua velocità sul primo gol è stata impressionante. Corre in profondità, attacca e difende con grande qualità. È un giocatore fondamentale per noi".