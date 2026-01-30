Barcellona, Flick su Dro al PSG: "Sono deluso, lo adoro e avrebbe avuto un gran futuro qui"

La rottura tra il Barcellona e Dro Fernandez sembrava destinata a lasciare strascichi pesanti. Dopo aver appreso della scelta del centrocampista di lasciare i blaugrana per firmare con il Paris Saint-Germain, Hansi Flick aveva reagito duramente, arrivando anche a escluderlo dagli allenamenti. A distanza di tempo, però, il tecnico tedesco ha ammorbidito la propria posizione.

Alla vigilia della trasferta contro l’Elche, l’allenatore del Barça ha scelto toni più concilianti in conferenza stampa, riconoscendo la propria delusione ma anche l’affetto nei confronti del giocatore: “Ho cambiato idea. Non voglio dire nulla al riguardo. Adoro Dro, ma sono ovviamente deluso. Anche lui lo sa, ma io lo amo. Avrebbe avuto un grande futuro qui. Ha preso una decisione diversa, che devo rispettare, questo è il calcio”.

Parole che segnano un cambio di rotta rispetto al passato e che restituiscono una dimensione più umana alla vicenda. Il Barcellona perde un talento considerato importante per il futuro, mentre Flick sembra voler chiudere la questione senza ulteriori polemiche, accettando la scelta del ragazzo come parte inevitabile delle dinamiche del mercato moderno.