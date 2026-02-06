Liverpool, Slot come Conte: "Se ci saranno ancora infortuni per noi diventerà dura"

Il momento del Liverpool è scandito più dal bollettino medico che dal calendario. Una situazione che Arne Slot non ha nascosto, anzi: il tecnico olandese ha ammesso apertamente quanto gli infortuni stiano condizionando una stagione già complessa per i campioni in carica, mettendo a rischio continuità e ambizioni.

“Sono molto contento della squadra, che sia chiaro”, ha spiegato Arne Slot. “Ma è evidente che abbiamo tre infortuni di lunga durata. Per questo abbiamo provato a rinforzarci nel mercato invernale: se lo abbiamo fatto è perché pensavamo potesse essere utile. Detto questo, non prenderemo mai giocatori che non siano abbastanza bravi per questo club”. Slot ha poi aggiunto: “C’è ancora molto da tirare fuori da questo gruppo rispetto a quanto visto finora. Alcune responsabilità sono anche mie, ma su altre non posso intervenire: gli infortuni, o un giocatore che non può reggere tre partite a settimana”.

Il problema è soprattutto difensivo. L’emergenza ha portato Dominik Szoboszlai, trequartista di ruolo, a essere adattato terzino destro nella vittoria per 4-1 contro il Newcastle United, soluzione destinata a ripetersi finché non rientreranno Gomez e Frimpong. Conor Bradley e Giovanni Leoni resteranno fuori per tutta la stagione, mentre Jeremie Frimpong è fermo per un problema muscolare. Joe Gomez, alle prese con un fastidio all’anca, potrebbe tornare ad allenarsi in vista della sfida con il Manchester City ad Anfield.

“Se la crisi di infortuni dovesse peggiorare, tutto diventerebbe ancora più difficile”, ha concluso Slot. “Questa squadra può fare di più, ma serve che tutti restino disponibili. Con tre partite in sette giorni davanti a noi, sarà una sfida enorme”.