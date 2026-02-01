Barcellona, Flick: "Importante ottenere i tre punti. Yamal? Un po' meglio degli altri"

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha commentato così, come riportato da Marca, il successo per 1-3 ottenuto sul campo dell'Elche: "Per noi era importante ottenere i tre punti. Abbiamo giocato una partita fantastica, tranne che negli ultimi minuti. A volte dobbiamo prendere decisioni migliori. Abbiamo una partita ogni tre o quattro giorni, e ci sono momenti in cui dobbiamo fare un po' meglio. È vero che abbiamo sprecato delle occasioni e questo è l'unico aspetto negativo, ma nel complesso sono contento dei tre punti e mi congratulo con la squadra per come ha giocato."

Su Lamine Yamal, autore del primo dei 3 gol blaugrana: "È importante per la squadra, per il club e per tutti. Penso che sia ancora giovane e possa migliorare molto; ha del potenziale. Oggi è stato molto importante per noi e per la squadra. Mi piace parlare della squadra, ma oggi è stato sicuramente un po' meglio degli altri: è molto importante che giochi a questo livello e che abbia questo legame con la squadra".

Su Raphinha e Koundé: "Sapevamo che Raphinha avrebbe giocato 45 minuti e poi lo avremmo sostituito. Sta bene, solo un po' stanco. Koundé ha sentito qualcosa, non credo sia eccessivo. Vedremo come starà domani ed è stato meglio sostituirlo".