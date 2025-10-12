Flop Wirtz al Liverpool? Non per Nagelsmann: "Non ha segnato, ma crea più di tutti in Premier"

Julian Nagelsmann scende in campo per difendere Florian Wirtz. Il commissario tecnico della Germania ha voluto spegnere le prime critiche rivolte al talento classe 2003, protagonista di un avvio complicato con la maglia del Liverpool. Arrivato in estate dal Bayer Leverkusen per oltre 100 milioni di sterline, il trequartista non ha ancora registrato gol o assist in Premier League, ma per il suo allenatore in nazionale il contributo del giovane tedesco va ben oltre le statistiche.

“Anche se non ha segnato, è il giocatore che crea più occasioni in Premier League”, ha dichiarato Nagelsmann a Sport 1. “Non è colpa sua se i compagni non le concretizzano. E comunque i numeri non raccontano nemmeno un terzo della verità. Deve solo abituarsi al campionato”.

Il c.t. ha poi sottolineato la mentalità e la maturità del suo giocatore, che considera uno dei pilastri del nuovo ciclo della Germania: “L’ho visto sentirsi completamente libero, consapevole di cosa può fare e di come funzionano le cose. Non gli è mai stato regalato nulla, e continuerà a lavorare sodo anche adesso”.