Thauvin si è già ripreso la Ligue 1: l'ex Udinese eletto giocatore del mese di settembre

Florian Thauvin è tornato a brillare in Ligue 1. L’attaccante francese del Lens è stato nominato Giocatore del Mese di settembre in Ligue 1, superando nella votazione Vitinha (PSG) e Romain Del Castillo (Brest). Per il campione del mondo 2018 si tratta del primo riconoscimento individuale dal suo ritorno in Francia e del primo dopo ben sette anni.

Nonostante un solo gol segnato con i colori giallorossi, Thauvin è già diventato un pilastro della squadra di Pierre Sage, grazie alla sua esperienza, alla leadership e alla qualità nelle scelte offensive. Il suo contributo ha spinto il Lens fino al sesto posto in classifica, a soli tre punti dal PSG capolista, confermando la crescita costante del club e il perfetto inserimento del giocatore nel sistema tattico dei Sangue e Oro.

La settimana di Thauvin è stata da incorniciare: oltre al premio individuale, è arrivata anche la convocazione in nazionale francese, la prima dopo sei anni di assenza. Un ritorno meritato, frutto di un atteggiamento esemplare e di prestazioni convincenti che hanno riacceso l’interesse di Didier Deschamps. Settimane felici per l'ex Udinese.