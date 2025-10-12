Nottingham, Chelsea ultima spiaggia per Postecoglou: per sostituirlo spunta anche Benitez

Clima incandescente al Nottingham Forest. Nonostante la dirigenza abbia confermato Ange Postecoglou per il ritorno in campo dopo la sosta, il tecnico australiano deve invertire immediatamente la rotta per salvare il suo posto. Le prime sette partite senza vittoria, con la squadra al 17° posto a un solo punto dalla zona retrocessione e i cori di esonero dei tifosi dopo la sconfitta in Europa League contro il Midtjylland, hanno messo il suo futuro in serio pericolo.

Intanto il club esplora attivamente le alternative e spunta un nome nuovo: Rafael Benitez. Fonti vicine al club rivelano un interesse "concreto" per l'esperto tecnico spagnolo, attualmente senza panchina dopo l'esonero dal Celta Vigo nel marzo 2024. Il curriculum di Benitez, forte delle esperienze con Liverpool, Chelsea e Newcastle, è molto apprezzato dal proprietario Evangelos Marinakis.

Il primo obiettivo di Marinakis resta Marco Silva del Fulham, ma il costo elevato della clausola rescissoria in corso di stagione rappresenta un ostacolo insormontabile. Questa difficoltà ha spianato la strada a Benitez per un clamoroso ritorno in Premier League. La prossima sfida, contro il Chelsea, si preannuncia cruciale per Postecoglou, che deve anche fare i conti con l'emergenza infortuni, con le preghiere affinché i Nazionali non si aggiungano a una lista già lunga.