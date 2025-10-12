Wilshere, prima vera chance da allenatore in Ligue One: è vicino al Luton Town

Dopo due retrocessioni consecutivi il Luton Town ha deciso per l'esonero di Matt Bloomfield, arrivato in seguito alla sconfitta contro lo Stevenage, che ha lasciato la squadra all'undicesimo posto. E ora è alla ricerca del nuovo allenatore per risalire la china. I colloqui per individuare la nuova guida tecnica sono in fase avanzata e, secondo le indiscrezioni che filtrano dall'Inghilterra, l'ex stella dell'Arsenal, Jack Wilshere, sarebbe in pole position.

L'ex centrocampista, ritiratosi dal calcio giocato nel 2022 a causa dei persistenti problemi fisici e che ha recentemente rifiutato la panchina dell'Under 21 dell'Arsenal per inseguire un ruolo da capo allenatore in una prima squadra, è in cima ai pensieri della dirigenza degli Hatters per il suo primo incarico senior. A riferirlo è Sky Sports UK.

Nella ristretta lista dei candidati, che conta tre nomi preferiti dal club, figurano anche profili più esperti. Uno di questi è Richie Wellens, attuale tecnico del Leyton Orient, il cui ingaggio, però, richiederebbe al Luton il pagamento di un indennizzo, complice il suo attuale contratto. Un altro nome a sorpresa, ma molto apprezzato per il lavoro svolto nel settore giovanile, è quello di Charlie Daniels, attuale allenatore senior dell'Academy del Watford.