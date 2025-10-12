Postecoglou, un altro esonero? Il Nottingham valuta il cambio: tre nomi per sostituirlo

Il futuro di Ange Postecoglou al Nottingham Forest è sempre più incerto. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club inglese starebbe seriamente valutando un cambio in panchina dopo un avvio di stagione deludente, con zero vittorie in sette partite dal suo arrivo lo scorso 9 settembre. Il proprietario Evangelos Marinakis avrebbe già individuato in Sean Dyche il candidato principale per guidare la squadra in caso di esonero.

Dyche, 54 anni, è attualmente senza squadra dopo l’addio all’Everton avvenuto a gennaio e gode di un’ottima reputazione per la sua capacità di dare solidità ai gruppi e di mantenere le squadre in Premier League. Un profilo che, secondo la dirigenza dei Reds, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per invertire la rotta e garantire la salvezza.

Postecoglou, intanto, sembra aver perso parte del sostegno dei tifosi, delusi dai risultati e dalle prestazioni. Il match del 18 ottobre contro il Chelsea potrebbe rivelarsi decisivo: un’ulteriore sconfitta rischierebbe di segnare la fine della sua esperienza al City Ground. Marinakis avrebbe valutato anche altri nomi, come Marco Silva e l’ex tecnico Steve Cooper, ma Dyche appare al momento il favorito. Il Nottingham Forest occupa il 17° posto in classifica, appena sopra la zona retrocessione, e la dirigenza non intende correre ulteriori rischi.