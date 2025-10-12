Manifestazioni pro-Palestina anche per Norvegia-Israele: in migliaia in protesta a Oslo

Clima teso a Oslo in occasione della sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, terminata 5-0 per i padroni di casa. Prima dell’inizio del match, circa un migliaio di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati nei pressi dello stadio Ullevaal, accendendo razzi, sventolando bandiere e mostrando striscioni contro la guerra a Gaza.

Secondo quanto riportato dall’emittente norvegese NRK, la manifestazione si è svolta in modo pacifico, ma con una forte presenza di polizia che ha creato un cordone di sicurezza a distanza. Tra i cori più ripetuti, “Chiudete l’ambasciata”, mentre molti manifestanti esibivano cartellini rossi e cartelli con slogan come “Game Over Israel”.



Una volta iniziata la partita, alcune decine di tifosi hanno continuato la protesta all’esterno dello stadio, mentre all’interno, tra i 22.000 spettatori presenti, è stata esposta una grande bandiera palestinese e uno striscione con la scritta “Lasciate vivere i bambini”. Durante l’inno israeliano si sono uditi fischi e nel primo tempo un uomo con una maglietta “Free Gaza” ha fatto irruzione sul terreno di gioco prima di essere fermato.

La FIFA aveva già lanciato un appello alla calma alla vigilia del match, con il presidente Gianni Infantino che aveva invitato al rispetto e alla moderazione, in un contesto reso ancora più delicato dai recenti sviluppi nei negoziati di pace tra Israele e Hamas.