Wharton vuole giocare le coppe europee: 'no' al Man United in caso di mancata qualificazione
Adam Wharton non vestirà la maglia del Manchester United se i Red Devils non riusciranno a qualificarsi per le coppe europee. È quanto sostiene il Daily Mirror, secondo cui il centrocampista del Crystal Palace avrebbe già fatto sapere di non prendere in considerazione un trasferimento a Old Trafford senza la garanzia di giocare in Europa nella prossima stagione.
Wharton, arrivato al Palace dal Blackburn nel 2024 e considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione inglese, è da tempo nel mirino dello United. Ruben Amorim, che ha già indicato il classe 2004 come scelta ideale per il suo progetto tecnico, vede nel giovane regista un tassello fondamentale per modellare il nuovo centrocampo. Tuttavia, la volontà del giocatore rischia di complicare i piani del tecnico portoghese.
Il 20enne preferirebbe tornare nel nord-ovest dell’Inghilterra, ma non è disposto a farlo a costo di rinunciare al palcoscenico europeo. Oggi lo United è quinto in Premier League. Se la qualificazione alle coppe non dovesse arrivare, il club rischierebbe di perdere uno dei suoi obiettivi principali per il centrocampo. Un segnale forte da parte di Wharton, sempre più determinato a compiere il grande salto solo con un progetto tecnico all’altezza delle sue ambizioni. Ma il Manchester United, a prescindere da lui, non può fallire ancora la qualificazione.
