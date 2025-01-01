Real Madrid TV attacca l’arbitro dopo il pari col Girona: “Errori imperdonabili, Liga corrotta”

Il pareggio per 1-1 contro il Girona non è stato digerito dal Real Madrid. Oltre ad aver consegnato al Barcellona il primato in Liga, la prestazione opaca degli uomini di Xabi Alonso ha scatenato un’ondata di polemiche, amplificate come sempre dai microfoni di Real Madrid TV. L’emittente ufficiale del club ha puntato il dito contro l’arbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, accusato di aver commesso “errori palesi e imperdonabili” ai danni dei Blancos. A riportarlo è Mundo Deportivo.

La tensione è esplosa già nel primo tempo, quando il gol di Mbappé - una deviazione rapida in mischia - è stato annullato dopo revisione VAR per un fallo di mano del francese. L’attaccante si è poi rifatto dal dischetto nella ripresa, rispondendo alla rete di Ounahi. Ma il Real ha reclamato anche un secondo rigore all’80’, per un contatto su Rodrygo giudicato troppo lieve. "La Liga è corrotta", ha tuonato RMTV. «De Burgos è uno degli arbitri che più danneggiano il Real Madrid. Successe già l’anno scorso, sta succedendo di nuovo".

Parole destinate ad alimentare un clima già incandescente. Dall’altra parte della barricata, il presidente del Barcellona Joan Laporta nei giorni scorsi si era soffermato proprio su questo tema, sostenendo che "gli arbitri hanno sempre favorito il Real Madrid" e citando due presunti episodi irregolari a favore dei blancos contro l’Elche. Tra accuse incrociate e una classifica ora favorevole al Barça, la Spagna si ritrova di nuovo immersa in una guerra di nervi arbitrale. Qui, più che il campo, a dominare è la polemica.