Letellier svela un retroscena su Neymar: “Era in bagno con la porta aperta, poi ho capito perché”

Dopo quattro anni trascorsi al PSG, Alexandre Letellier ha lasciato Parigi con pochissime presenze ma con molte storie da raccontare. Una di queste, rimasta finora inedita, riguarda un episodio tanto curioso quanto inaspettato legato a Neymar, suo ex compagno di squadra ai tempi del Paris Saint-Germain.

Intervistato da L’Equipe, l’ex portiere ha rivelato un momento che lo lasciò letteralmente senza parole. "Un giorno sono andato in bagno e ho visto Neymar seduto sul water, con la porta completamente aperta", ha raccontato Letellier, spiegando come la scena lo avesse colto del tutto impreparato. "Sono uscito subito, confuso, e Abdou Diallo mi ha visto con un’espressione incredula".

Fu proprio il difensore senegalese a chiarire il mistero: Neymar soffre di claustrofobia e, per questo, evita di chiudere la porta quando si trova in spazi molto stretti. «Non chiude mai a chiave, lascia sempre la porta aperta», avrebbe spiegato Diallo, rassicurando Letellier sulla normalità - almeno per Neymar - di quella situazione.

Letellier ha concluso ormai , mentre Neymar oggi è tornato in Brasile, al Santos, dove sta cercando continuità dopo gli ultimi anni complicati: 8 gol e 4 assist in 26 partite finora per l’ex fenomeno del Barcellona.