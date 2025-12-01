Lamine Yamal indica il suo gol più bello: "Ne ho 3-4, ma ne scelgo uno con la Spagna"

Lamine Yamal continua a incantare dentro e fuori dal campo. In un’intervista a CBS News, il talento del Barcellona ha scelto il gol più significativo della sua carriera, indicando senza esitazione quello segnato alla Francia nella semifinale di Euro 2024. Una rete che i tifosi transalpini ricordano bene e che ha contribuito a spingere la Spagna verso la conquista del titolo continentale.

Il classe 2007 ha descritto quel momento come “una combinazione perfetta tra importanza e bellezza”. Un tiro magistrale da fuori area, scagliato con coraggio e precisione chirurgica, che superò Mike Maignan e riportò la Roja in partita in un momento di grande pressione. Da lì, la Spagna avrebbe poi completato la rimonta, aprendo la strada verso un trionfo atteso da anni.

"Ho tre o quattro gol che considero speciali, ma se devo sceglierne uno, direi quello contro la Francia agli Europei", ha spiegato Yamal, consapevole del peso simbolico di quella prodezza. Quella rete non solo ha sigillato definitivamente la sua esplosione a livello internazionale, ma ha anche contribuito a consegnargli uno dei trofei più prestigiosi della sua giovane carriera: Euro 2024. A soli 18 anni Yamal si conferma così una delle figure più luminose del calcio mondiale, capace di trasformare un gesto tecnico in un ricordo indelebile per un’intera nazione.