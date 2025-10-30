Albania, prima vittoria per Moriero: il Flamurtari batte la capolista Vllaznia per 1-0

Il Flamurtari di Francesco Moriero firma l’impresa della nona giornata del campionato albanese, superando di misura la capolista Vllaznia con un 1-0 che resterà nella memoria dei tifosi di Valona. In un “Stadiumi Flamurtari” gremito e vibrante, i rossoneri hanno mostrato carattere, disciplina tattica e un’intensità che ha messo in difficoltà gli ospiti, finora quasi perfetti in campionato.

Sin dai primi minuti la squadra di Moriero ha imposto un pressing alto e un ritmo serrato, soffocando la costruzione avversaria. Dopo un paio di occasioni sfumate, il gol-partita è arrivato al 75’: azione manovrata sulla destra, cross teso di Hoxha e deviazione vincente di Marku, che ha fatto esplodere lo stadio in un boato liberatorio.

Da lì in poi è stata battaglia vera: il Vllaznia ha spinto alla ricerca del pareggio, ma ha trovato di fronte un Flamurtari compatto. Nel finale, Moriero ha gestito con intelligenza i cambi, spegnendo il ritmo avversario e portando a casa tre punti d’oro. Con questa vittoria, la prima della stagione, il Flamurtari rilancia le proprie ambizioni anche se resta ultimo in classifica, dimostrando di poter competere anche contro le grandi. A Valona si respira entusiasmo: il vento del cambiamento, dopo alcune polemiche legate agli arbitraggi nelle scorse settimane, sembra appena cominciato.