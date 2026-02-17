Live TMW
Galatasaray, a breve la conferenza stampa di Okan Buruk
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
20:52 - Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
3 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Ora in radio
Primo piano
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile