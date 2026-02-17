Barça, polemiche arbitrali. Raphinha duro: "Le norme cambiano se sono a tuo favore o contro"

Sconfitta e vetta "consegnata" nelle mani del Real Madrid. Non è stata una serata da incorniciare per il Barcellona ieri sera contro il Girona, dopo il ko per 1-2 fuori casa e il rigore sbagliato da Lamine Yamal. Raphinha però ha alzato la voce questo oggi: l'esterno brasiliano blaugrana, attraverso i social network, ha voluto denunciare le recenti decisioni arbitrali a sfavore della squadra di Flick.

Dunque qualcosa che va ben al di là della delusione per il sorpasso del Real in cima alla classifica, ma che attacca direttamente il direttore di gara. "Bene, abbiamo molte cose da migliorare, ma non solo noi. È molto complicato quando le norme cambiano a seconda che siano a tuo favore o contro, ma se per vincere dobbiamo giocare contro tutti, non fa nulla... Lo faremo. Visca el Barça sempre", ha scritto l'internazionale sul suo profilo Instagram.

Un post social quello di Raphinha accompagnato da due immagini: in una lo si vedeva da solo, ritratto in bianco e nero, nell'altra una fotografia del Barcellona a colori, con tutti i giocatori abbracciati. Nello specifico, il brasiliano di 29 anni è apparso molto contrariato per il contatto su Koundé in occasione del secondo gol del Girona. Infatti, tutti i giocatori blaugrana che hanno parlato dopo il match hanno concordato nel segnalare che ci fosse fallo sul difensore francese.