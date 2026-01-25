Ufficiale Galatasaray, colpo Yaser Asprilla: il fantasista arriva in prestito con diritto di riscatto

Il Galatasaray ha formalizzato poco fa l'acquisto di Yáser Asprilla, comunicando ufficialmente i dettagli dell'operazione sul proprio sito ufficiale. Il club turco ha raggiunto un'intesa con il Girona per il trasferimento del talento colombiano sulla base di un prestito gratuito per la restante parte della stagione 2025-2026, affare che peraltro era stato preannunciato dal tecnico Buruk nelle scorse ore. L'accordo prevede inoltre l'inserimento di un'opzione di acquisto a titolo definitivo, che la società di Istanbul potrà decidere di esercitare nella prossima finestra di mercato.

Secondo i termini contrattuali divulgati, "l'opzione di riscatto è subordinata esclusivamente a una richiesta scritta e unilaterale da parte del Galatasaray: in assenza di tale comunicazione ufficiale, non scatterà alcun obbligo di acquisto". Per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore, ad Asprilla è stato garantito uno stipendio netto di 1,2 milioni di euro per la durata del prestito, cifra che conferma l'importanza del profilo nel nuovo scacchiere tattico dei giallorossi.

L'annuncio chiude una trattativa lampo che ha visto il club turco superare la concorrenza internazionale, assicurandosi uno dei fantasisti più promettenti del calcio sudamericano per rinforzare la propria trequarti. Con l'ufficialità del tesseramento, Asprilla si mette da subito a disposizione del tecnico Okan Buruk, pronto a esordire in una fase cruciale del campionato turco.