Benfica-Real, insulti razzisti a Vinicius. Prestianni "coperto", interviene Mourinho

Il match tra Benfica e Real Madrid è ripreso al 60', tuttavia dopo dieci minuti di sospensione per l'attivazione del protocollo antirazzismo allo Stadio Da Luz da parte dell'arbitro Letexier. Una situazione grottesca, almeno dalla posizione ravvisata da Vinicius Júnior al minuto 50 nel corso dell'incontro valido l'andata dei playoff di Champions League in casa delle aquile di José Mourinho.

Infatti, secondo le prime ricostruzioni, il fuoriclasse brasiliano con la maglia numero 7 del Real Madrid ha firmato il gol del vantaggio delle merengues che sta decidendo il match a Lisbona. Esultanza a corredo, con il balletto vicino alla bandierina del calcio d'angolo a sfoggiare tutte le qualità da ballerino, tuttavia azione che gli è costata un cartellino giallo del direttore di gara in seguito alle sue proteste. Molti giocatori del Benfica, per il gesto, lo hanno raggiunto e redarguito ma c'è chi avrebbe superato il limite.

Infatti, secondo quanto affermato da Vinicius, l'ala destra del Benfica Gianluca Prestianni avrebbe sibilato "scimmia" all'indirizzo del giocatore del Real. "Mono" in lingua spagnola. Insulto razzista che il giocatore argentino avrebbe celato, coprendosi con la maglietta, come ravvisato dalle telecamere. Dunque nessuna certezza o prova tv, ma pochi minuti dopo le telecamere si sono concentrate sul calciatore di Mourinho che ha ripetuto più volte "fratello" ("hermano") per chiarire quanto detto.

I dubbi restano, le scintille sono scattate a bordo campo tra la panchina del Real Madrid e quella del Benfica. José Mourinho invece, di fronte all'accaduto, ha voluto chiarirsi immediatamente con Vinicius e al momento dell'interruzione di gara si è diretto proprio dal brasiliano. Spiegazioni, da una parte e dall'altra, spifferati alle orecchie e abbracci per placare gli animi. Sebbene il numero 7 del Real Madrid abbia indicato più volte all'indirizzo di Prestianni. Infine, in un secondo momento, lo Special One ha avuto un confronto anche con Kylian Mbappé a riguardo. Confusione e rabbia, ma alla fine il match è ripreso. Anche se la questione resta apertissima.