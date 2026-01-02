Galatasaray, scoppia il caso Torreira? Lui non si nasconde: "Voglio giocare nel Boca"

Dichiarazioni che fanno rumore quelle che arrivano dall'Uruguay, dove Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di AUF.tv. Queste le sue parole sulla possibilità di giocare per il Boca Juniors: "Non c'è un solo giorno in cui non pensi a quel momento, questa è la verità. Non lo dico per pubblicità o per finire sui giornali domani. Sono uno che esprime ciò che sente, non uno che si nasconde".

Poi Torreira, precisa: "Attualmente ho un contratto con il Galatasaray e sono un giocatore molto importante per il club. Anche andarmene non sarà facile. Perché, come dico sempre, la gente chiede: 'Quanti milioni vali, quanto saresti disposto a spendere?'. Io non so queste cose, capisci? La gente non può controllare tutto, e io non posso controllare tutto contemporaneamente. Ma quello che posso controllare sono le mie decisioni e ciò che esprimo. E non vedo l'ora di giocare per il Boca Juniors".

Torreira ha anche dichiarato di aver contattato il portiere della nazionale argentina Martinez durante la sessione estiva di calciomercato: "Dopo la partenza di Muslera, anche Emiliano Martinez stava pensando di lasciare la sua squadra, e l'ho contattato in quel momento per discutere del suo passaggio al Galatasaray. Ma non è successo, non si è concretizzato".